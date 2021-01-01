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Депозит "Turbo Deposit Накопительный" (Сберегательный депозит)

от 15 000 ₸  
сумма вклада
10.65%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 3 мес.
срок вклада
11.5%
эффективная ставка
Ежемесячно
начисление процентов
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.65%  эффективная — 11.5%
Сумма
от 15 000 ₸  
Срок
от 3 мес.  до 3 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
нет
Досрочное рассторжение
возможноВ случае досрочного расторжения Договора вклада начисленное/капитализированное Вкладчику вознаграждение подлежит перерасчету за фактическое время размещения Вклада по ставке Вклада «До востребования», действующей в Банке на момент расторжения Договора вклада. Сумма излишне начисленного/капитализированного вознаграждения удерживается из суммы Вклада, остаток Вклада возвращается Вкладчику. Возврат Вклада осуществляется по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявления Вкладчика на возврат Вклада.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
С правом пополнения
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