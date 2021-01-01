Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10.65% эффективная — 11.5%

Сумма от 15 000 ₸

Срок от 3 мес. до 3 мес.

Капитализация Ежемесячно

Выплата процентов Ежемесячно

Начисление процентов Ежемесячно

Пролонгация нет

Пополнение возможно

Частичное снятие нет

Досрочное рассторжение возможно В случае досрочного расторжения Договора вклада начисленное/капитализированное Вкладчику вознаграждение подлежит перерасчету за фактическое время размещения Вклада по ставке Вклада «До востребования», действующей в Банке на момент расторжения Договора вклада. Сумма излишне начисленного/капитализированного вознаграждения удерживается из суммы Вклада, остаток Вклада возвращается Вкладчику. Возврат Вклада осуществляется по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявления Вкладчика на возврат Вклада.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет