- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 10.65% эффективная — 11.5%
- Сумма
- от 15 000 ₸
- Срок
- от 3 мес. до 3 мес.
- Капитализация
- Ежемесячно
- Выплата процентов
- Ежемесячно
- Начисление процентов
- Ежемесячно
- Пролонгация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- нет
- Досрочное рассторжение
- возможноВ случае досрочного расторжения Договора вклада начисленное/капитализированное Вкладчику вознаграждение подлежит перерасчету за фактическое время размещения Вклада по ставке Вклада «До востребования», действующей в Банке на момент расторжения Договора вклада. Сумма излишне начисленного/капитализированного вознаграждения удерживается из суммы Вклада, остаток Вклада возвращается Вкладчику. Возврат Вклада осуществляется по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявления Вкладчика на возврат Вклада.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- С правом пополнения