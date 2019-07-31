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Депозит "Рахмет +"
Срок размещения: 6, 12, 24, 36 месяцев; Валюта вклада: тенге и доллары США; Минимальная сумма вклада: 1000 тенге, 10 долларов США.
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Депозиты
Депозит "Рахмет +"
Срок размещения: 6, 12, 24, 36 месяцев; Валюта вклада: тенге и доллары США; Минимальная сумма вклада: 1000 тенге, 10 долларов США.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.2%
эффективная — 10.7%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 6 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Допускается, ставка вознаграждения будет установлена Банком в соответствии со ставками, действующими на момент пролонгации договора.
Пополнение
возможно
Частичное снятие
нет
Досрочное рассторжение
возможно
По истечении 30 календарных дней с даты подачи заявления клиента, вознаграждение выплачивается по ставке вклада «До востребования», действующего на дату расторжения Договора.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Постоянная
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10.7%
Номинальная — 10.2%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 6 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11.9%
Номинальная — 11.3%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 12 мес.
до 12 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11%
Номинальная — 10.5%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 24 мес.
до 24 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10.5%
Номинальная — 10%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 36 мес.
до 36 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%
Номинальная — 1%
Сумма
от $10
Срок
от 6 мес.
до 6 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 2%
Номинальная — 2%
Сумма
от $10
Срок
от 12 мес.
до 36 мес.
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