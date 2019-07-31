Алматы
Депозит "Рахмет "
Срок размещения: 3, 6, 12, 24, 36 месяцев; Валюта вклада: тенге и доллары США; Минимальная сумма вклада: 10 000 тенге, 30 долларов США.
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Депозит "Рахмет "

Срок размещения: 3, 6, 12, 24, 36 месяцев; Валюта вклада: тенге и доллары США; Минимальная сумма вклада: 10 000 тенге, 30 долларов США.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.5%эффективная — 11%
Сумма
от 10 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 3 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Допускается, ставка вознаграждения будет установлена Банком в соответствии со ставками, действующими на момент пролонгации Договора.
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Досрочное рассторжение
возможно
По истечении 30 календарных дней с даты подачи заявления клиента, вознаграждение выплачивается по ставке вклада «До востребования», действующего на дату расторжения Договора.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
  • Постоянная
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11%

Номинальная — 10.5%
Сумма
от 10 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 3 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11.6%

Номинальная — 11%
Сумма
от 10 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 6 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 13%

Номинальная — 12.3%
Сумма
от 10 000 ₸
Срок
от 12 мес.до 12 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 13.5%

Номинальная — 12.7%
Сумма
от 10 000 ₸
Срок
от 24 мес.до 24 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11%

Номинальная — 10.5%
Сумма
от 10 000 ₸
Срок
от 36 мес.до 36 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от $30
Срок
от 3 мес.до 6 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 2%

Номинальная — 2%
Сумма
от $30
Срок
от 12 мес.до 36 мес.
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