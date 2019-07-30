Алматы
Депозит "Популярный онлайн"
Срок вклада: от 1 до 15 месяцев; Валюта вклада: тенге, доллары США, евро, рубли; Вклад принимается в онлайн банкинге безналичной форме.
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Депозит "Популярный онлайн"

Срок вклада: от 1 до 15 месяцев; Валюта вклада: тенге, доллары США, евро, рубли; Вклад принимается в онлайн банкинге безналичной форме.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 4%эффективная — 4.1%
Сумма
от 200 000 ₸
Срок
от 1 мес.до 4 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Вознаграждение выплачивается по истечении каждого месячного периода, определяемого с даты открытия счета по вкладу (с даты пролонгации).
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Пролонгация осуществляется автоматически без ограничений: на тот же срок, на условиях и под ставку вознаграждения, действующие в банке по данному виду вклада на день, следующий за днем окончания основного срока до момента прекращения приема вклада.
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Досрочное рассторжение
возможно
Примечание
Минимальная сумма вклада: 200 000 тенге
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
  • Постоянная
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
1. Войдите в Сбербанк Онлайн и выберите раздел «Вклады и счета». 2. Выберите пункт меню «Открытие вклада». 3. Ознакомьтесь с условиями размещения средств и выберите подходящий вклад. Нажмите «продолжить». 4. Заполните заявку: выберите счет списания, сумму зачисления и срок вклада. Нажмите «Открыть». 5. Поздравляем! Вклад открыт.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 4.1%

Номинальная — 4%
Сумма
от 200 000 ₸
Срок
от 1 мес.до 4 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 8.3%

Номинальная — 8%
Сумма
от 200 000 ₸
Срок
от 5 мес.до 6 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 8.8%

Номинальная — 8.5%
Сумма
от 200 000 ₸
Срок
от 7 мес.до 10 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.9%

Номинальная — 9.5%
Сумма
от 200 000 ₸
Срок
от 11 мес.до 12 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11%

Номинальная — 10.5%
Сумма
от 200 000 ₸
Срок
от 13 мес.до 15 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 5.1%

Номинальная — 5%
Сумма
от 7 000 000 ₸
Срок
от 1 мес.до 4 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 8.8%

Номинальная — 8.5%
Сумма
от 7 000 000 ₸
Срок
от 5 мес.до 6 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.4%

Номинальная — 9%
Сумма
от 7 000 000 ₸
Срок
от 7 мес.до 10 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10.5%

Номинальная — 10%
Сумма
от 7 000 000 ₸
Срок
от 11 мес.до 12 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11.2%

Номинальная — 10.7%
Сумма
от 7 000 000 ₸
Срок
от 13 мес.до 15 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Номинальная — 0.02%
Сумма
от $600
Срок
от 1 мес.до 15 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.1%

Номинальная — 0.1%
Сумма
от $600
Срок
от 3 мес.до 3 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.2%

Номинальная — 0.15%
Сумма
от $600
Срок
от 4 мес.до 4 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.3%

Номинальная — 0.3%
Сумма
от $600
Срок
от 5 мес.до 8 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.5%

Номинальная — 0.5%
Сумма
от $600
Срок
от 9 мес.до 10 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от $600
Срок
от 11 мес.до 15 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Номинальная — 0.02%
Сумма
от $55 000
Срок
от 1 мес.до 15 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.1%

Номинальная — 0.1%
Сумма
от $55 000
Срок
от 3 мес.до 3 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.2%

Номинальная — 0.15%
Сумма
от $55 000
Срок
от 4 мес.до 4 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.3%

Номинальная — 0.3%
Сумма
от $55 000
Срок
от 5 мес.до 8 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 0.5%

Номинальная — 0.5%
Сумма
от $55 000
Срок
от 9 мес.до 10 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от $55 000
Срок
от 11 мес.до 15 мес.
Валюта
Евро
Ставка
Сумма
от 600€
Срок
от 1 мес.до 15 мес.
Валюта
Евро
Ставка
Сумма
от 55 000€
Срок
от 1 мес.до 15 мес.
Валюта
Российский рубль
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 1 мес.до 12 мес.
Валюта
Российский рубль
Ставка
Эффективная — 2%

Номинальная — 2%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 13 мес.до 15 мес.
Валюта
Российский рубль
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 1 мес.до 12 мес.
Валюта
Российский рубль
Ставка
Эффективная — 2%

Номинальная — 2%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 13 мес.до 15 мес.
Вопрос — Ответ
Можно ли открыть депозит сразу на несколько человек? Например, чтобы вкладчиками считались я и моя супруга.

Депозиты принимаются только на имя определенного лица. Открытие одного счета по депозиту на имя двух и более лиц не допускается. Однако вкладчик может оформить доверенность на совершение операций по счету депозита, например, на получение сумм со счета депозита, пополнение счета депозита, получение выписки по счету депозита и прочее. Доверенность может быть оформлена по форме, установленной Банком, бесплатно. Присутствие лица, в чью пользу оформляется доверенность, не является обязательным. Доверенность на совершение любых действий в отношении депозита должна быть удостоверена нотариально или должностными лицами, обладающими полномочиями нотариуса.

Можно ли открыть на свое имя сразу несколько депозитов?

Вкладчик вправе иметь в Банке любое количество депозитов.

В какой валюте можно открыть депозит?

Депозиты могут быть открыты как в тенге, так и в иностранной валюте.

Возможность открытия депозита в тенге и/ или иностранной валюте зависит от вида открываемого депозита.

Осуществляется ли по депозитам пролонгация, и на каких условиях?

По депозитам осуществляется автоматическая пролонгация на условиях и по процентной ставке, предусмотренной договором депозита.

Можно ли увеличить процентную ставку по депозиту в период срока действия депозита?

Да, это возможно, но только в том случае, если данное условие предусмотрено договором депозита.

Что такое капитализация процентов?

Капитализация процентов – это причисление процентов к сумме депозита, которая позволяет в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты.

Можно ли снимать причисленные к сумме депозита проценты, и каким способом?

Причисленные к сумме депозита проценты можно снимать в любое время в полном объеме или частично. Получить сумму процентов можно в отделении Банка или перевести на счет банковской карты, в том числе, через систему «Сбербанк Онлайн».

Где можно открыть депозит?

Вклады можно открыть двумя способами:

  1. дистанционно в «Сбербанк Онлайн»
  2. в отделении Банка
Я - гражданин другого государства, но временно проживаю в Казахстане и хочу открыть депозит. Какие документы я должен предоставить?

Для открытия депозита в Банке необходимо предъявить заграничный паспорт, под которым следует понимать как внутренний паспорт, так и паспорт, удостоверяющий личность клиента за пределами территории его родного государства*.

* - Согласно ст. 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года), ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 531-II

Я проживаю за границей, но имею депозит в Банке. Я хотел бы доверить распоряжаться депозитом своему родственнику. Что для этого необходимо сделать?

Депозитом, открытым в Банке, может распоряжаться вкладчик либо его представитель на основании доверенности. Доверенность на распоряжение депозитом может быть оформлена у нотариуса или лица, наделенного соответствующими полномочиями, например, консулом.

Как узнать, сколько процентов начислено по депозиту?

Получить информацию о количестве начисленных процентов можно:

Уведомляет ли Банк своих вкладчиков о том, что заканчивается срок депозита?

Информация о сроке окончания депозита содержится в договоре депозита, а также может быть получена с помощью «Сбербанк Онлайн».

Могу ли я завещать средства по депозиту своим родственникам?

Да, завещать средства по депозиту можно третьим лицам,оформив завещательное распоряжение в отделении Банка, в котором открыт счет по депозиту, у нотариуса или лиц, наделенных соответствующими полномочиями.

Могу ли я запросить выписку по депозиту в отделении Банка, в котором я открывал вклад?

Вкладчик вправе получить выписку по депозиту. Выписка по депозиту выдается бесплатно:

Где я могу получить справку о наличии депозита для предъявления ее в посольство?

Для получения справки следует обратиться в отделение Банка, предъявив документ, удостоверяющий личность. Справка будет предоставлена в день обращения. За предоставление справки взимается плата в соответствии с тарифами Банка, действующими на день предоставления справки.

Срок депозита заканчивается в воскресенье, в этот день отделение Банка не работает. Когда можно забрать депозит, чтобы не нарушить его срок?

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, если дата окончания срока хранения депозита приходится на общеустановленный выходной день (воскресенье) либо нерабочий праздничный день, то дата окончания срока по депозиту будет перенесена на первый, следующий за выходными и праздничными днями, рабочий день.

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