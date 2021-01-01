Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 8.5% эффективная — 9%

Сумма от 15 000 ₸

Срок от 6 мес. до 6 мес.

Капитализация Ежемесячно

Выплата процентов Ежемесячно

Начисление процентов Ежемесячно

Пролонгация возможна

Пополнение возможно

Частичное снятие нет

Досрочное рассторжение нет

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет