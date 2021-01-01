- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 8.5% эффективная — 9%
- Сумма
- от 15 000 ₸
- Срок
- от 6 мес. до 6 мес.
- Капитализация
- Ежемесячно
- Выплата процентов
- Ежемесячно
- Начисление процентов
- Ежемесячно
- Пролонгация
- возможна
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- нет
- Досрочное рассторжение
- нет
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Ежемесячная выплата вознаграждения с капитализацией или без капитализации на выбор Вкладчика;
Каждый вклад автоматически пролонгируется 3 раза, после чего вклад переводится на счет Вкладчика.