Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10% эффективная — 10.6%

Сумма от 15 000 ₸

Срок от 6 мес. до 6 мес.

Капитализация Ежемесячно

Выплата процентов Ежемесячно

Начисление процентов Ежемесячно

Пролонгация возможна

Пополнение нет

Частичное снятие нет

Досрочное рассторжение возможно Закрытие с уведомлением о расторжении договора за 30 дней путем обращения в отделение Банка

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет