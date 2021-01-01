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Депозит "Халык - Максимальный" (Сберегательный)

от 15 000 ₸  
сумма вклада
10%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 6 мес.  до 6 мес.
срок вклада
10.6%
эффективная ставка
Ежемесячно
начисление процентов
Тенге
Тенге
Тенге
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10%  эффективная — 10.6%
Сумма
от 15 000 ₸  
Срок
от 6 мес.  до 6 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Досрочное рассторжение
возможноЗакрытие с уведомлением о расторжении договора за 30 дней путем обращения в отделение Банка
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Ежемесячная выплата вознаграждения с капитализацией или без капитализации на выбор Вкладчика; Каждый вклад автоматически пролонгируется 3 раза, после чего вклад переводится на счет Вкладчика.
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