Алматы
Депозит "GRAND"
Депозит с повышенной ставкой вознаграждения. Валюта вклада: тенге и доллары США Срок вклада: 6, 12, 24 месяца.
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Депозит "GRAND"

Депозит с повышенной ставкой вознаграждения. Валюта вклада: тенге и доллары США Срок вклада: 6, 12, 24 месяца.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.5%эффективная — 11%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
до 6 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Согласно условиям продукта, действующим на момент пролонгации
Пополнение
возможно
Без ограничений
Частичное снятие
нет
Не предусмотрено
Досрочное рассторжение
возможно
Вознаграждение по Депозиту выплачивается за весь срок размещения Депозита в Банке в размере ставки по депозиту до востребования, действующей в Банке на момент расторжения Договора. В случае досрочного истребования суммы депозита клиент письменно уведомляет Банк не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Возрастное ограничение
от 16
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Ставка
Срок размещения 6 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 11%

Номинальная — 10.5%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
до 6 мес.
Срок размещения 12 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 12.8%

Номинальная — 12.1%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
до 12 мес.
Срок размещения 24 месяца (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 12.6%

Номинальная — 11.9%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Доллары США
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от $50
Срок
от 6 мес.до 24 мес.
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