Досрочное рассторжение

возможно

Вознаграждение по Депозиту выплачивается за весь срок размещения Депозита в Банке в размере ставки по депозиту до востребования, действующей в Банке на момент расторжения Договора. В случае досрочного истребования суммы депозита клиент письменно уведомляет Банк не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.