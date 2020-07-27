Согласно условиям продукта, действующим на момент пролонгации
Пополнение
возможно
Без ограничений
Частичное снятие
нет
Не предусмотрено
Досрочное рассторжение
возможно
Вознаграждение по Депозиту выплачивается за весь срок размещения Депозита в Банке в размере ставки по депозиту до востребования, действующей в Банке на момент расторжения Договора. В случае досрочного истребования суммы депозита клиент письменно уведомляет Банк не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.