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Депозит "Эталон +"
Валюта депозита: тенге и доллары США; Срок депозита: 6, 9, 12 и 24 месяца
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Депозиты
Депозит "Эталон +"
Валюта депозита: тенге и доллары США; Срок депозита: 6, 9, 12 и 24 месяца
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10%
эффективная — 9.6%
Сумма
от 3 000 ₸
Срок
до 6 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Ежемесячная выплата вознаграждения: с капитализацией или выплатой на карту на выбор Вкладчика.
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Автоматическая, ставка вознаграждения будет установлена Банком в соответствии со ставками, действующими на момент пролонгации Договора.
Пополнение
возможно
Допускается
Частичное снятие
нет
Запрещается частичное востребование
Досрочное рассторжение
возможно
- при расторжении Договора в первой половине срока вознаграждение не начисляется; - при расторжении Договора во второй половине срока удерживается штраф в размере 50% от начисленного вознаграждения.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Способ пополнения
Кассы
Банкоматы
Ставка
Срок размещения 6 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.6%
Номинальная — 10%
Сумма
от 3 000 ₸
Срок
до 6 мес.
Срок размещения 9 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.9%
Номинальная — 10.4%
Сумма
от 3 000 ₸
Срок
до 9 мес.
Срок размещения 12 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.9%
Номинальная — 10.4%
Сумма
от 3 000 ₸
Срок
до 12 мес.
Срок размещения 24 месяца (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.6%
Номинальная — 10%
Сумма
от 3 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Доллары США
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%
Номинальная — 1%
Сумма
от $10
Срок
от 6 мес.
до 24 мес.
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