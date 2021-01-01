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Депозит "До востребования"

0.1%
номинальная ставка
Тенге
валюта
0.1%
эффективная ставка
Ежегодно
начисление процентов
Тенге
Доллар
Евро
Российский рубль
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.1%  эффективная — 0.1%
Капитализация
Ежегодно
Выплата процентов
ЕжегодноЕжегодно в конце календарного года
Начисление процентов
Ежегодно
Пролонгация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Досрочное рассторжение
нет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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