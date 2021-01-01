Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.1% эффективная — 0.1%

Капитализация Ежегодно

Выплата процентов Ежегодно Ежегодно в конце календарного года

Начисление процентов Ежегодно

Пролонгация нет

Пополнение нет

Частичное снятие возможно

Досрочное рассторжение нет

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет