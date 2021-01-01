- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 0.1% эффективная — 0.1%
- Капитализация
- Ежегодно
- Выплата процентов
- ЕжегодноЕжегодно в конце календарного года
- Начисление процентов
- Ежегодно
- Пролонгация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное рассторжение
- нет
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет