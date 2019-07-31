Досрочное рассторжение

возможно

до истечения одного месяца со дня зачисления первой суммы вклада на счет вознаграждение не начисляется; по истечении более одного месяца со дня зачисления первой суммы вклада на счет вознаграждение начисляется за фактическое количество дней хранения депозита.