Алматы
Депозит "Чемпион"
Срок размещения: 13, 18, 24, 37 месяцев; Валюта вклада: тенге, доллары США, евро, рубли.
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Депозит "Чемпион"

Срок размещения: 13, 18, 24, 37 месяцев; Валюта вклада: тенге, доллары США, евро, рубли.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 9.4%эффективная — 9.8%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 13 мес.до 24 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Ставка вознаграждения будет установлена Банком в соответствии со ставками, действующими на момент пролонгации Договора
Пополнение
возможно
Без ограничений
Частичное снятие
возможно
Без ограничений, но соблюдая минимальный неснижаемый остаток, равный минимальной сумме вклада
Досрочное рассторжение
возможно
до истечения одного месяца со дня зачисления первой суммы вклада на счет вознаграждение не начисляется; по истечении более одного месяца со дня зачисления первой суммы вклада на счет вознаграждение начисляется за фактическое количество дней хранения депозита.
Примечание
Срок размещения: 13, 18, 24 месяцев
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
  • Постоянная
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.8%

Номинальная — 9.4%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 13 мес.до 24 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 9.1%

Номинальная — 8.7%
Сумма
от 1 000 ₸
Срок
от 37 мес.до 37 мес.
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от $10
Срок
от 13 мес.до 37 мес.
Валюта
Евро
Ставка
Эффективная — 0.1%

Номинальная — 0.1%
Сумма
от 10€
Срок
от 13 мес.до 37 мес.
Валюта
Российский рубль
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 13 мес.до 37 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы