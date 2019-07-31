Ставка вознаграждения будет установлена Банком в соответствии со ставками, действующими на момент пролонгации Договора
Пополнение
возможно
Без ограничений
Частичное снятие
возможно
Без ограничений, но соблюдая минимальный неснижаемый остаток, равный минимальной сумме вклада
Досрочное рассторжение
возможно
до истечения одного месяца со дня зачисления первой суммы вклада на счет вознаграждение не начисляется;
по истечении более одного месяца со дня зачисления первой суммы вклада на счет вознаграждение начисляется за фактическое количество дней хранения депозита.