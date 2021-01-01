- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 9% эффективная — 9.4%
- Сумма
- от 15 000 ₸
- Срок
- от 6 мес. до 6 мес.
- Капитализация
- Ежедневно
- Выплата процентов
- Ежедневно
- Начисление процентов
- Ежедневно
- Пролонгация
- возможна
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- нет
- Досрочное рассторжение
- возможновознаграждение пересчитывается по ставке вознаграждения, действующей на момент досрочного расторжения по вкладам до востребования за фактический срок размещения суммы вклада на сберегательном счете (согласно решению КУАП №40 от 22.08.2018 года ставка вознаграждения по вкладам до востребования физических лиц составляет 0% годовых). В случае досрочного истребования суммы вклада клиент письменно уведомляет Банк не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет