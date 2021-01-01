Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 9% эффективная — 9.4%

Сумма от 15 000 ₸

Срок от 6 мес. до 6 мес.

Капитализация Ежедневно

Выплата процентов Ежедневно

Начисление процентов Ежедневно

Пролонгация возможна

Пополнение возможно

Частичное снятие нет

Досрочное рассторжение возможно вознаграждение пересчитывается по ставке вознаграждения, действующей на момент досрочного расторжения по вкладам до востребования за фактический срок размещения суммы вклада на сберегательном счете (согласно решению КУАП №40 от 22.08.2018 года ставка вознаграждения по вкладам до востребования физических лиц составляет 0% годовых). В случае досрочного истребования суммы вклада клиент письменно уведомляет Банк не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет