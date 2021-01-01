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Депозит "Альфа-Гибкий"

от 15 000 ₸  
сумма вклада
8.8%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 12 мес.
срок вклада
9.2%
эффективная ставка
Ежедневно
начисление процентов
Тенге
Тенге
Доллар
Доллар
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
9999
Кредиты8Депозиты2Карты6
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 8.8%  эффективная — 9.2%
Сумма
от 15 000 ₸  
Срок
от 12 мес.  до 12 мес.
Капитализация
Ежедневно
Выплата процентов
Ежедневно
Начисление процентов
Ежедневно
Пролонгация
возможна
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможноДо неснижаемого остатка
Досрочное рассторжение
возможно
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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