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Береке

от 15 000 ₸  до 1 000 000 000 ₸
сумма вклада
9.2%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 12 мес.
срок вклада
9.6%
эффективная ставка
Ежемесячно
начисление процентов
Вклад в тенге
Вклад в долларах США
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО «Шинхан Банк Казахстан»
О компании
shinhan.kz
+7 (727) 356-96-00
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 9.2%  эффективная — 9.6%
Сумма
от 15 000 ₸  до 1 000 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 12 мес.
Капитализация
ЕжемесячноЕжемесячно, в конце месяца
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
нет
Пополнение
возможноДо размера максимальной суммы вклада
Частичное снятие
возможноДо размера минимальной суммы вклада
Досрочное рассторжение
возможноПри досрочном изъятии, вознаграждение выплачивается за фактическое количество дней.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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