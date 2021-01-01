- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 9.2% эффективная — 9.6%
- Сумма
- от 15 000 ₸ до 1 000 000 000 ₸
- Срок
- от 12 мес. до 12 мес.
- Капитализация
- ЕжемесячноЕжемесячно, в конце месяца
- Выплата процентов
- Ежемесячно
- Начисление процентов
- Ежемесячно
- Пролонгация
- нет
- Пополнение
- возможноДо размера максимальной суммы вклада
- Частичное снятие
- возможноДо размера минимальной суммы вклада
- Досрочное рассторжение
- возможноПри досрочном изъятии, вознаграждение выплачивается за фактическое количество дней.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет