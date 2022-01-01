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ТОО «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)»

CreditPlus — это сервис по предоставлению микрокредитов электронным способом, который не требует посещения офиса и предоставления лишних документов. Оформление заявки занимает около 7 минут.
creditplus.kz
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