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ТОО «Микрофинансовая организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)»
CreditPlus — это сервис по предоставлению микрокредитов электронным способом, который не требует посещения офиса и предоставления лишних документов. Оформление заявки занимает около 7 минут.
creditplus.kz
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