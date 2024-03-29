USD
447.40 ₸
EUR
477.55 ₸
RUB
4.76 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что вы ищете?
Найти
Главная
Компании
One Credit
Сервис OneCredit специализируется на микрокредитовании граждан Республики Казахстан. Компания помогает с решением финансовых проблем, предлагая онлайн-займы на любые нужды. Чтобы оформить займ, нужен только паспорт, интернет и смартфон.
Микрокредиты
Продукты банка
Микрокредиты
1
Кредитный калькулятор
Рассчитайте проценты и ежемесячный платеж по потребительскому кредиту