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One Credit

Сервис OneCredit специализируется на микрокредитовании граждан Республики Казахстан. Компания помогает с решением финансовых проблем, предлагая онлайн-займы на любые нужды. Чтобы оформить займ, нужен только паспорт, интернет и смартфон.
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