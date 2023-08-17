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НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Госкорпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственныхуслуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу «одного окна», регистрации залогов движимогоимущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, техническогообследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра,пенсионного и социального обеспечения..
gov4c.kz
8 (7172) 95-50-38 вн. 240, 262(внешние письма и обращения посистеме электронного документооборота); вн. 397(по регистрации обращении физических июридических лиц Е-Отиниш)
Ключевые фигуры
Ержан Магжан Кайратулы
Ержан Магжан КайратулыУправляющий Директор НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
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