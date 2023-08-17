НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Госкорпорация является единым провайдером, осуществляющим деятельность в сфере оказания государственныхуслуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу «одного окна», регистрации залогов движимогоимущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации физических и юридических лиц, техническогообследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного земельного кадастра,пенсионного и социального обеспечения..