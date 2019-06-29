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Министерство торговли и интеграции

Министерство торговли и интеграции

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Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан – является государственным органом Республики Казахстан
Новости
Результаты переговоров между Казахстаном и Россией: увеличен объем транзита угля
Результаты переговоров между Казахстаном и Россией: увеличен объем транзита угля
В результате переговоров по вопросу транзита угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тыс. тонн в месяц.
Казахстан оценил в $11 млн в месяц убытки от ограничений на транзит угля через Россию
Казахстан оценил в $11 млн в месяц убытки от ограничений на транзит угля через Россию
Казахстан теряет больше $11 млн в месяц из-за ограничений, которая Россия ввела на транспортировку через свою территорию казахстанского угля
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Ключевые фигуры
Султанов Бахыт Турлыханович
Султанов Бахыт Турлыханович
Министр торговли и интеграции Республики Казахстан
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