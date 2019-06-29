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inbusiness.kz

Новости
Торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-октябре увеличилась на 0,3%
Торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-октябре увеличилась на 0,3%
Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-октябре 2019 года составила $16,645 млрд, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года
Визит Аскара Мамина в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии
Визит Аскара Мамина в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в США посетил г. Сан-Франциско и провел встречи с руководством ведущих мировых компаний.
Мажилис одобрил программу инвестиционного резидента МФЦА
Мажилис одобрил программу инвестиционного резидента МФЦА
По словам министра финансов, документ предусматривает введение таких новых понятий, как «инвестиционный резидент» и «программа инвестиционного налогового резидентства» в Казахстане.
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