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Финансовая Академия Актив
Финансовая Академия Актив
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Лидер и эксперт в финансовом образовании и повышении квалификации финансовых специалистов и ТОП-менеджеров.
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МСФО в Казахстане: реальность и перспективы для карьеры бухгалтера
Попробуем разобраться: насколько плотно международные стандарты финансовой отчетности вошли в казахстанский бизнес и влияют ли на специфику бухгалтерской работы.
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