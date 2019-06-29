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Финансовая Академия Актив

Финансовая Академия Актив

О компании
Лидер и эксперт в финансовом образовании и повышении квалификации финансовых специалистов и ТОП-менеджеров.
Статьи
МСФО в Казахстане: реальность и перспективы для карьеры бухгалтера
МСФО в Казахстане: реальность и перспективы для карьеры бухгалтера
Попробуем разобраться: насколько плотно международные стандарты финансовой отчетности вошли в казахстанский бизнес и влияют ли на специфику бухгалтерской работы.
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