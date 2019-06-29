О компании

CEX.IO Broker (https://broker.cex.io) — платформа для маржинальной торговли криптовалютами на основе контрактов на разницу цен (CFD), входящая в международную группу CEX.IO (http://CEX.IO) со штаб-квартирой в Лондоне.

Группа CEX.IO вышла на крипторынок в 2013 году и сейчас обслуживает миллионы клиентов в разных странах. Компании группы имеют лицензии в США и Европе, а криптобиржа CEX.IO является одной из крупнейших и наиболее защищённых площадок в мире для обмена, торговли и хранения цифровых активов.

CEX.IO Broker был запущен для тестирования в закрытом бета-формате 1 апреля 2019 года, а 30 января 2020 года открыт для работы клиентов. Цель создания проекта — предоставить трейдерам и инвесторам криптовалютного рынка доступ к профессиональным и надежным финансовым инструментам, включая маржинальную торговлю и деривативы.