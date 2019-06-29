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АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
О компании
Казахстанский фонд гарантирования депозитов был создан для повышения доверия к банковской системе страны путем создания механизма, обеспечивающего защиту банковских депозитов населения.
Новости
КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на ноябрь 2019 года
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц на период с 1 ноября по 1 декабря.
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