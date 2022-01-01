Бизнес авто для МСБ

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 27% эффективная — 31.08%

Сумма до 50 000 000 ₸ до 50 млн тенге на приобретение легковых авто до 50 млн тенге на приобретение спец. техники/автобусов/микроавтобусов/грузовых авто В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» — до 20 млн тенге на приобретение легковых/грузовых авто, а также спецтехники/автобусов/микроавтобусов.

Срок до 36 мес. До 36 месяцев на авто производства СНГ и Китая; до 60 месяцев для авто иностранного производства. В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» — до 36 месяцев на все виды авто.

Первоначальный взнос от 20%

Тип авто Легковой автомобиль

Мотоцикл

Грузовой

Коммерческий

Производитель авто Иностранный

СНГ

Отечественный

Состояние авто Новая

Поддержанная

Продавец авто Салон

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог 1. Приобретаемый автотранспорт. 2. Депозит/заклад денег в сумме равной двум первым платежам по займу. 3. Личная гарантия учредителей. 4. В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»/ Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 — гарантия «Даму» (при этом максимальная сумма гарантии — 85% от суммы банковского займа).

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет