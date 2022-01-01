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Бизнес авто для МСБ

До 50 000 000 ₸
Сумма кредита
27%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
До 36 мес.
Срок кредита
31.08%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 27%  эффективная — 31.08%
Сумма
до 50 000 000 ₸до 50 млн тенге на приобретение легковых авто до 50 млн тенге на приобретение спец. техники/автобусов/микроавтобусов/грузовых авто В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» — до 20 млн тенге на приобретение легковых/грузовых авто, а также спецтехники/автобусов/микроавтобусов.
Срок
до 36 мес.До 36 месяцев на авто производства СНГ и Китая; до 60 месяцев для авто иностранного производства. В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» — до 36 месяцев на все виды авто.
Первоначальный взнос
от 20%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
  • Мотоцикл
  • Грузовой
  • Коммерческий
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
  • Отечественный
Состояние авто
  • Новая
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
1. Приобретаемый автотранспорт. 2. Депозит/заклад денег в сумме равной двум первым платежам по займу. 3. Личная гарантия учредителей. 4. В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»/ Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 — гарантия «Даму» (при этом максимальная сумма гарантии — 85% от суммы банковского займа).
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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