Бизнес авто для МСБ

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 27% эффективная — 31.08%
- Сумма
- до 50 000 000 ₸до 50 млн тенге на приобретение легковых авто
до 50 млн тенге на приобретение спец. техники/автобусов/микроавтобусов/грузовых авто
В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» — до 20 млн тенге на приобретение легковых/грузовых авто, а также спецтехники/автобусов/микроавтобусов.
- Срок
- до 36 мес.До 36 месяцев на авто производства СНГ и Китая;
до 60 месяцев для авто иностранного производства.
В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» — до 36 месяцев на все виды авто.
- Первоначальный взнос
- от 20%
- Тип авто
- Легковой автомобиль
- Мотоцикл
- Грузовой
- Коммерческий
- Производитель авто
- Иностранный
- СНГ
- Отечественный
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- 1. Приобретаемый автотранспорт.
2. Депозит/заклад денег в сумме равной двум первым платежам по займу.
3. Личная гарантия учредителей.
4. В рамках первого направления государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»/ Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 — гарантия «Даму» (при этом максимальная сумма гарантии — 85% от суммы банковского займа).
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет