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Автокредиты на авто с пробегом

Сравнивайте и заказывайте автокредиты казахстанских банков

Переплата меньшеВзнос меньше
АО Нурбанк
Автокредит на поддержанные автомобили
от22%
ГЭСВ
до10 000 000
Тенге
от50%
первоначальный взнос
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  • Ставкаот 22%до 29.2%
  • Суммадо 10 000 000 ₸
  • Взносот 50%
  • Срокот 9 мес.до 24 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
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АО Евразийский банк
Кредит на приобретение авто с пробегом
от30.2%
ГЭСВ
до15 000 000
Тенге
от10%
первоначальный взнос
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  • Ставкадо 30.2%
  • Суммаот 200 000 ₸до 15 000 000 ₸
  • Взносот 10%
  • Срокот 12 мес.до 60 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 65
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки7 дн.
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