Автокредит стандартный

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 17% эффективная — 19%Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка.
- Сумма
- до 30 000 000 ₸
- Срок
- от 3 мес. до 84 мес.
- Тип авто
- -
- Состояние авто
- -
- Страхование
- КАСКО обязательно;
Страхование за счет Банка
- Залог и поручительство
- Под залог приобретаемого автомобиля
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 3,5 % от суммы кредита + 60 000 тенге;
Комиссия за перевод суммы займа на счет автосалона согласно тарифам Банка;
Комиссия за открытие текущего счета 500 тенге (в случае открытия нового текущего счета).
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Документальное подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе от 60%;
Первоначальный взнос 0 % для тех, кто получает заработную плату по карточкам Народного банка при сумме займа до 5 000 000 тенге.