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Автокредит «На покупку нового автомобиля в автосалоне»

До 45 000 000 ₸
Сумма кредита
22.4%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
До 7 лет
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 22.4%  
Сумма
до 45 000 000 ₸
Срок
до 7 летДо 7 лет – при принятии в залог автомобиля; До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
  • Отечественный
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
ДаНеустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании
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О компании
bcc.kz
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