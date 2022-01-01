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Автокредиты
Автокредит «На покупку нового автомобиля в автосалоне»
Автокредит «На покупку нового автомобиля в автосалоне»
До 45 000 000 ₸
Сумма кредита
22.4%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
До 7 лет
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 22.4%
Сумма
до 45 000 000 ₸
Срок
до 7 лет
До 7 лет – при принятии в залог автомобиля; До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
СНГ
Отечественный
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Да
Неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
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