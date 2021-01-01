Автокредит на новый автомобиль

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 21% эффективная — 24%
- Сумма
- до 10 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 65% от рыночной стоимости движимого имущества, но не более 10 000 000 тенге.
- Срок
- от 9 мес. до 60 мес.
- Первоначальный взнос
- от 35%
- Производитель авто
- -
- Страхование
- Имущественное страхование залога обязательно
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автомобиль.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 2 % от суммы кредита + 10 000 тенге
- Комиссия за рассмотрение
- Нет0 тенге
- Запрет на досрочное погашение
- НетБез моратория и без ограничений по сумме досрочного погашения;
- Штраф за досрочное погашение
- Нет0 тенге
- Примечание
- Выдача: по факту регистрации договора залога в Государственном уполномоченном органе.