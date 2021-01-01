Автокредит на новый автомобиль

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 21% эффективная — 24%

Сумма до 10 000 000 ₸ Максимальная сумма займа: до 65% от рыночной стоимости движимого имущества, но не более 10 000 000 тенге.

Срок от 9 мес. до 60 мес.

Первоначальный взнос от 35%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто -

Состояние авто Новая

Продавец авто Салон

Страхование Имущественное страхование залога обязательно

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автомобиль.

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 2 % от суммы кредита + 10 000 тенге

Комиссия за рассмотрение Нет 0 тенге

Запрет на досрочное погашение Нет Без моратория и без ограничений по сумме досрочного погашения;

Штраф за досрочное погашение Нет 0 тенге