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Автокредит на новый автомобиль

до 10 000 000 ₸
сумма кредита
21%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 9 мес.  до 60 мес.
срок кредитования
24%
эффективная ставка
требуется
страхование
С комиссиями
Без комиссий
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Нурбанк
О компании
nurbank.kz
2552
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 21%  эффективная — 24%
Сумма
до 10 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 65% от рыночной стоимости движимого имущества, но не более 10 000 000 тенге.
Срок
от 9 мес.  до 60 мес.
Первоначальный взнос
от 35%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Имущественное страхование залога обязательно
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль.
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 2 % от суммы кредита + 10 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет0 тенге
Запрет на досрочное погашение
НетБез моратория и без ограничений по сумме досрочного погашения;
Штраф за досрочное погашение
Нет0 тенге
Примечание
Выдача: по факту регистрации договора залога в Государственном уполномоченном органе.
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