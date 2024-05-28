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Автокредит
До 50 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
До 60 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
до 50 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
СНГ
Отечественный
Состояние авто
Новая
Поддержанная
Продавец авто
Салон
Частное лицо
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»
О компании
kzibank.kz
+77272444000
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