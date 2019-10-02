Алматы
Займ от Moneyman.kz
Часто приходится «перехватывать» небольшую сумму денег потому, что старая зарплата уже кончилась, а новую еще не дали. Как правило, такое случается в конце месяца. Решить такую проблему можно несколькими способами. Можно взять деньги у друзей или родственников, но в это время деньги обычно кончаются у всех. Можно сходить в банк и взять кредит, но это может занять много времени, да и «радужная» перспектива куда-то идти уставшим после работы не радует. Специально для таких случаев и существует MoneyMan.
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Займ от Moneyman.kz

Часто приходится «перехватывать» небольшую сумму денег потому, что старая зарплата уже кончилась, а новую еще не дали. Как правило, такое случается в конце месяца. Решить такую проблему можно несколькими способами. Можно взять деньги у друзей или родственников, но в это время деньги обычно кончаются у всех. Можно сходить в банк и взять кредит, но это может занять много времени, да и «радужная» перспектива куда-то идти уставшим после работы не радует. Специально для таких случаев и существует MoneyMan.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 15 000 ₸до 200 000 ₸
Срок
от 14 дн.до 30 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Пролонгация
Нет
Отсрочка
Нет
Досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 63
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Сумма
от 15 000 ₸до 200 000 ₸
Срок
от 14 дн.до 30 дн.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы
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