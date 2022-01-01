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Займы
Микрокредит от Timezaim.kz
Микрокредит от Timezaim.kz
от 10 000 ₸ до 150 000 ₸
сумма займа
0.35%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 5 дн. до 30 дн.
срок кредитования
не требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.35%
Сумма
от 10 000 ₸ до 150 000 ₸
Срок
от 5 дн. до 30 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Timezaim.kz
О компании
timezaim.kz
+7 727 341 04 17
Микрокредиты
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