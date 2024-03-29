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Gmoney

От 20 000 ₸  До 170 000 ₸
Сумма займа
0.15%
Номинальная ставка
Тенге
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От 10 дн.  До 45 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.15%  
Сумма
от 20 000 ₸  до 170 000 ₸
Срок
от 10 дн.  до 45 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Gmoney
О компании
gmoney.kz
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