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03.02.2022

Правительство Северной Македонии освободит от НДФЛ доходы сотрудников IT-сферы

Правительство Северной Македонии освободит от НДФЛ доходы сотрудников IT-сферы

Премьер-министр республики Димитар Ковачевски подчеркнул важность развития информационно-коммуникационных стартапов и заявил о выдаче дополнительных средств на развитие сектора.

Власти Северной Македонии планируют в течение года освободить сотрудников сферы информационных технологий от налога на доходы физических лиц. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Димитар Ковачевски, сообщается на официальном сайте кабмина.

"К 2023 году мы ожидаем снижения налога на доходы физических лиц в секторе информационных технологий с нынешних 10 до 0 процентов, что будет значительно мотивировать молодежь делать свой выбор в пользу этого сектора, где день ото дня требуется больше работников", - отметил Ковачевски. Он уточнил, что помимо изменения налоговой ставки предусмотрены такие стимулирующие меры как льготные условия переподготовки и обучения в сфере IT без отрыва от производства.

Премьер подчеркнул важность развития информационно-коммуникационных стартапов и отметил, что в 2022 году на развитие сектора будут выделены дополнительные средства. "Финансовая поддержка со стороны государства перспективным компаниям и стартапам в сфере ИКТ будет продолжаться и возрастать", - заверил он.

Фото: regnum.ru

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