ТОО «Микрофинансовая организация «Сенат 2050»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Сенат 2050»

ТОО «Микрофинансовая организация «Сенат 2050»

Заём Даём

Без залога
Сумма
10 000 - 170 000 ₸
Срок
от 10 дн. - до 25 дн.
Ставка
0.8 %
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Справочная информация о компании

История МФО

"Заём Даём" работает на рынке микрокредитования с 2018 года. Компания зарегистрирована Национальным Банком 16.07.2018.

"Заём Даём" – это сервис микрокредитования, действующий в Казахстане под управлением ТОО "Микрофинансовая организация "Сенат 2050". Компания зарегистрирована в реестре микрофинансовых организаций Республики Казахстан и имеет соответствующую лицензию. Рассмотрим подробнее деятельность данной МФО.

Информация о деятельности и достижениях

"Заём Даём" специализируется на предоставлении краткосрочных онлайн микрокредитов. Для удобства постоянных клиентов доступна онлайн-заявка через личный кабинет. "Заём Даём" предлагает возможность выбора суммы и срока микрокредита в соответствии с потребностями клиента.

Руководство

Директором ТОО МФО "Сенат 2050" является Тауекелов Р.С.

Контактные данные и реквизиты

  • Юридическое название МФО: ТОО Микрофинансовая организация "Сенат 2050"

  • Свидетельство о регистрации в реестре НБРК: 09.21.0011.М от 18.03.2021

  • Юридический адрес: г. Караганда, ул. Гоголя, дом №34 А

  • Телефон: 8 (800) 080 88 00

  • Сайт: https://zaemdaem.kz/

  • БИН: 161140005971

Лицензия НБК №: 09.21.0011.М