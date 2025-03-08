"Заём Даём" работает на рынке микрокредитования с 2018 года. Компания зарегистрирована Национальным Банком 16.07.2018.

"Заём Даём" – это сервис микрокредитования, действующий в Казахстане под управлением ТОО "Микрофинансовая организация "Сенат 2050". Компания зарегистрирована в реестре микрофинансовых организаций Республики Казахстан и имеет соответствующую лицензию. Рассмотрим подробнее деятельность данной МФО.