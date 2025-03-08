Актуализация данных от Жумагуловой Динары
Редакция от Толуеовой Камилы
Факт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025
Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Сенат 2050»
Заём Даём
Без залога
Сумма
10 000 - 170 000 ₸
Срок
от 10 дн. - до 25 дн.
Ставка
0.8 %
Справочная информация о компании
История МФО
"Заём Даём" работает на рынке микрокредитования с 2018 года. Компания зарегистрирована Национальным Банком 16.07.2018.
"Заём Даём" – это сервис микрокредитования, действующий в Казахстане под управлением ТОО "Микрофинансовая организация "Сенат 2050". Компания зарегистрирована в реестре микрофинансовых организаций Республики Казахстан и имеет соответствующую лицензию. Рассмотрим подробнее деятельность данной МФО.
Информация о деятельности и достижениях
"Заём Даём" специализируется на предоставлении краткосрочных онлайн микрокредитов. Для удобства постоянных клиентов доступна онлайн-заявка через личный кабинет. "Заём Даём" предлагает возможность выбора суммы и срока микрокредита в соответствии с потребностями клиента.
Руководство
Директором ТОО МФО "Сенат 2050" является Тауекелов Р.С.