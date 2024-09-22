0.01%
Ставка МФО
от 3 мес. - до 36 мес.
Срок займа
200 000 - 18 000 000 ₸
Сумма займа
Займы в "Микрофинансовая организация "Теньгофф"
Теньгофф
Первый заем
Сумма
200 000 - 18 000 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 36 мес.
Ставка
0.01 %
Теньгофф
Повторный заем
Сумма
200 000 - 73 840 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 5 лет
Ставка
0.15 %
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К возврату до 12 октября 2024
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Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.01%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.