Все предложения ТОО «МФО «OPEN Кредит»
OPEN Кредит
OPEN Кредит
Справочная информация о компании
История МФО
МФО «OPEN Кредит» — это микрофинансовая организация, которая работает в Казахстане с 2022 года. Компания имеет лицензию Национального банка Республики Казахстан на осуществление микрофинансовой деятельности.
Информация о деятельности и достижениях
МФО «OPEN Кредит» предоставляет займы физическим и юридическим лицам под залог имущества. Компания стремится предоставлять доступные и выгодные займы. Open Credit включена в реестр микрофинансовых организаций и имеет лицензию на право осуществления микрофинансовой деятельности.
Руководство
Директором МФО «OPEN Кредит» c 24.05.2023 - наст. время является Есенгулова Асель Кадыровна.
Контактные данные и реквизиты
Юридическое лицо: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФО "OPEN КРЕДИТ"
Лицензия: №02.22.0009.М от 29.09.2022
БИН: 220440010125
Юридический адрес: 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Н.Назарбаева, дом 223, оф. 162а.
Телефон: +7 707 512-82-51
E-mail: info@opencredit.kz
Официальный сайт: https://opencredit.kz/