ТОО «МФО «OPEN Кредит»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «МФО «OPEN Кредит»

ТОО «МФО «OPEN Кредит»

OPEN Кредит

Первый займ
Под залог недвижимости
Сумма
20 000 - 170 000 ₸
Срок
от 10 дн. - до 44 дн.
Ставка
0.15 %
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ТОО «МФО «OPEN Кредит»

OPEN Кредит

Повторный займ
Под залог недвижимости
Сумма
1 000 000 - 10 000 000 ₸
Срок
от 365 дн. - до 1825 дн.
Ставка
Индивид.
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Справочная информация о компании

История МФО

МФО «OPEN Кредит» — это микрофинансовая организация, которая работает в Казахстане с 2022 года. Компания имеет лицензию Национального банка Республики Казахстан на осуществление микрофинансовой деятельности.

Информация о деятельности и достижениях

МФО «OPEN Кредит» предоставляет займы физическим и юридическим лицам под залог имущества. Компания стремится предоставлять доступные и выгодные займы. Open Credit включена в реестр микрофинансовых организаций и имеет лицензию на право осуществления микрофинансовой деятельности.

Руководство

Директором МФО «OPEN Кредит» c 24.05.2023 - наст. время является Есенгулова Асель Кадыровна.

Контактные данные и реквизиты

  • Юридическое лицо: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФО "OPEN КРЕДИТ"

  • Лицензия: №02.22.0009.М от 29.09.2022

  • БИН: 220440010125

  • Юридический адрес: 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Н.Назарбаева, дом 223, оф. 162а.

  • Телефон: +7 707 512-82-51

  • E-mail: info@opencredit.kz

  • Официальный сайт: https://opencredit.kz/