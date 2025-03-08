ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»

ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»

КМФК

Под залог недвижимости
Требуется залог
Сумма
500 000 - 58 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
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ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»

КМФК

Под залог авто
Требуется залог
Сумма
500 000 - 58 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
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ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»

КМФК

Под залог спецтехники
Требуется залог
Сумма
500 000 - 58 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
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