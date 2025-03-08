Актуализация данных от Жумагуловой Динары
Редакция от Толуеовой Камилы
Факт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025
Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»
КМФК
Под залог недвижимости
Требуется залог
Сумма
500 000 - 58 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
КМФК
Под залог авто
Требуется залог
Сумма
500 000 - 58 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
КМФК
Под залог спецтехники
Требуется залог
Сумма
500 000 - 58 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %