ТОО «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»
0.01%
Ставка МФО
от 1 мес. - до 36 мес.
Срок займа
1 000 - 50 000 000 ₸
Сумма займа
Актуализация данных от Иванова Ивана
Редакция от Иванова Ивана
Факт чекинг от Иванова Ивана
Вердикт редакции о ТОО «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»
Средняя оценка МФО
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5
Займы в ТОО «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»
ECO-Finance
Займ
Сумма
1 000 - 50 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 36 мес.
Ставка
0.01 %
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Тариф
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К возврату до 6 января 2025
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.01%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.