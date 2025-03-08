ТОО "Микрофинансовая организация CashCapital" - это динамично развивающийся участник финансового рынка Казахстана, специализирующийся на предоставлении услуг экспресс-кредитования физлицам в режиме онлайн. Компания начала свою деятельность в 2021 году и за короткий период сумела завоевать репутацию надежного и клиентоориентированного кредитора. Основными приоритетами CashCapital являются высокое качество сервиса, использование инновационных продуктов и предложение выгодных условий займов. Организация имеет все необходимые разрешительные документы, в том числе лицензию №09.21.0018.М от 01.04.2021 на осуществление микрофинансовой деятельности.

Для максимального удобства клиентов CashCapital работает круглосуточно, предоставляя возможность удаленного оформления микрозаймов в любое время. Используются инновационные технологии дистанционной идентификации и автоматизированного скоринга, обеспечивающие быстрое принятие решений по заявкам. Реквизиты компании: БИН 210240011917, юр.адрес: г.Нур-Султан, ул.Кумисбекова, д.8, кв.32. Официальный сайт cashcapital.kz, телефон горячей линии +7 702 777-39-02, e-mail: info@cashcapital.kz.