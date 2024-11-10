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0.02%

Ставка МФО

от 3 мес. - до 7 лет

Срок займа

7 300 000 - 23 300 000 ₸

Сумма займа

Займы в «MFO «ATAMEKEN AKTOBE»

ATAMEKEN AKTOBE

ATAMEKEN AKTOBE

Первый займ
Сумма
7 300 000 - 23 300 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 7 лет
Ставка
0.02 %
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ATAMEKEN AKTOBE

ATAMEKEN AKTOBE

Повторный займ
Сумма
7 300 000 - 23 300 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 7 лет
Ставка
0.02 %
Позвонить

Расчет займа на калькуляторе

К возврату до 30 ноября 2024
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.02%

Справочная информация о

Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
Телефоны:
для клиентов, пн. - вт.: с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.