ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

Арнур Кредит

Экпресс агромикрокредит
Требуется залог
Сумма
30 000 - 5 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
38 %
ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

Арнур Кредит

Агро-микрокредит
Требуется залог
Сумма
30 000 - 70 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
36 %
ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

Арнур Кредит

Экспресс бизнес-микрокредит
Требуется залог
Сумма
30 000 - 5 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
38 %
ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

Арнур Кредит

Бизнес микрокредит
Требуется залог
Сумма
до 70 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 36 мес.
Ставка
36 %

Справочная информация о компании

История МФО

ТОО "Микрофинансовая организация "Арнур Кредит" была основана в 2001 году. Лицензия №17.21.0015.M выдана 25 марта 2021 года. Головной офис компании находится в городе Шымкент.

Информация о деятельности и достижениях

«Арнур Кредит» поддерживает фермеров и развитие сельского хозяйства в южном Казахстане. Миссия компании заключается в способствовании повышению качества жизни экономически активного населения. За 20 лет работы «Арнур Кредит» профинансировала клиентов на 150 млрд тенге, из которых 90 млрд тенге выдано фермерам, построено 5000 теплиц, и выращено урожая более чем на 500 тыс. га. Основное направление деятельности компании - выдача микрозаймов для физических и юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством. «Арнур Кредит» предлагает специальные решения и финансовую поддержку производителям сельскохозяйственной продукции.

Руководство

Руководителем ТОО МФО "Арнур Кредит" является Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна.

Контактные данные и реквизиты

  • Юридический адрес: ЮКО, Шымкент, 160011, ул. Байтурсынова, 10/2

  • Код БИН: 040340000522

  • Лицензия: №17.21.0015.M от 25.03.2021

  • Головной офис в г.Шымкент, 9 филиалов в городах Республики Казахстан и 93 отделения