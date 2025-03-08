Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»
Арнур Кредит
Арнур Кредит
Арнур Кредит
Арнур Кредит
Справочная информация о компании
История МФО
ТОО "Микрофинансовая организация "Арнур Кредит" была основана в 2001 году. Лицензия №17.21.0015.M выдана 25 марта 2021 года. Головной офис компании находится в городе Шымкент.
Информация о деятельности и достижениях
«Арнур Кредит» поддерживает фермеров и развитие сельского хозяйства в южном Казахстане. Миссия компании заключается в способствовании повышению качества жизни экономически активного населения. За 20 лет работы «Арнур Кредит» профинансировала клиентов на 150 млрд тенге, из которых 90 млрд тенге выдано фермерам, построено 5000 теплиц, и выращено урожая более чем на 500 тыс. га. Основное направление деятельности компании - выдача микрозаймов для физических и юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством. «Арнур Кредит» предлагает специальные решения и финансовую поддержку производителям сельскохозяйственной продукции.
Руководство
Руководителем ТОО МФО "Арнур Кредит" является Курбаналиева Раушан Ниеткабыловна.
Контактные данные и реквизиты
Юридический адрес: ЮКО, Шымкент, 160011, ул. Байтурсынова, 10/2
Код БИН: 040340000522
Лицензия: №17.21.0015.M от 25.03.2021
Головной офис в г.Шымкент, 9 филиалов в городах Республики Казахстан и 93 отделения