ТОО «Микрофинансовая организация «Арнур Кредит»

«Арнур Кредит» поддерживает фермеров и развитие сельского хозяйства в южном Казахстане. Миссия компании заключается в способствовании повышению качества жизни экономически активного населения. За 20 лет работы «Арнур Кредит» профинансировала клиентов на 150 млрд тенге, из которых 90 млрд тенге выдано фермерам, построено 5000 теплиц, и выращено урожая более чем на 500 тыс. га. Основное направление деятельности компании - выдача микрозаймов для физических и юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством. «Арнур Кредит» предлагает специальные решения и финансовую поддержку производителям сельскохозяйственной продукции.