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    6%

    Ставка МФО

    от 1 мес. - до 84 мес.

    Срок займа

    500 000 - 58 340 000 ₸

    Сумма займа

    Займы в МФО «Актобе ауыл микрокредит»

    Актобе ауыл микрокредит

    Актобе ауыл микрокредит

    Первый заем
    Сумма
    500 000 - 58 340 000 ₸
    Срок
    от 1 мес. - до 84 мес.
    Ставка
    6 %
    Позвонить
    Актобе ауыл микрокредит

    Актобе ауыл микрокредит

    Повторный заем
    Сумма
    500 000 - 58 340 000 ₸
    Срок
    от 1 мес. - до 84 мес.
    Ставка
    6 %
    Позвонить

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    К возврату до 11 октября 2024
    0 ₸
    Сумма займа
    100 000 ₸
    Переплата
    0 ₸
    Ставка в день
    6%

    Справочная информация о

    Юридические данные
    Контакты
    Официальное наименование:
    Индивид.
    Лицензия АРРФР №:
    Индивид.
    Головной офис:
    Индивид.
    График работы:
    пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
    сб.-вс.: выходной
    Телефоны:
    для клиентов, пн. - вт.: с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
    Электронная почта:
    Индивид.
    служба поддержки клиентов
    Официальный сайт:
    Индивид.