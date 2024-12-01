ТОО «Микрофинансовая организация «Алтын Кредит»
0.15%
Ставка МФО
от 61 дн. - до 3650 дн.
Срок займа
до 29 536 000 ₸
Сумма займа
Актуализация данных от Иванова Ивана
Редакция от Иванова Ивана
Факт чекинг от Иванова Ивана
Вердикт редакции о ТОО «Микрофинансовая организация «Алтын Кредит»
Средняя оценка МФО
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5
Займы в ТОО «Микрофинансовая организация «Алтын Кредит»
Алтын Кредит
Под залог недвижимости
Сумма
до 29 536 000 ₸
Срок
от 61 дн. - до 3650 дн.
Ставка
0.15 %
Расчет займа на калькуляторе
Тариф
Выберите тариф
К возврату до 21 декабря 2024
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.15%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.