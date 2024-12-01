ТОО «МФО «Almaty»
12%
Ставка МФО
от 3 мес. - до 24 мес.
Срок займа
100 000 - 6 000 000 ₸
Сумма займа
Актуализация данных от Иванова Ивана
Редакция от Иванова Ивана
Факт чекинг от Иванова Ивана
Вердикт редакции о ТОО «МФО «Almaty»
Средняя оценка МФО
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5
Займы в ТОО «МФО «Almaty»
Almaty
Беззалоговый
Сумма
100 000 - 6 000 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 24 мес.
Ставка
12 %
Almaty
Залоговый
Сумма
500 000 - 73 840 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 84 мес.
Ставка
6 %
Расчет займа на калькуляторе
Тариф
Выберите тариф
К возврату до 21 декабря 2024
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
12%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.