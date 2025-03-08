ТОО «Микрофинансовая организация «Absolut Finance»

Absolut Finance предоставляет микрокредиты как физическим, так и юридическим лицам. Компания предлагает займы под залог недвижимости и авто. Absolut Finance внесена в реестр микрофинансовых организаций РК, что гарантирует её законность и соответствие стандартам микрокредитования.