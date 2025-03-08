ТОО «Микрофинансовая организация «Absolut Finance»

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Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Absolut Finance»

ТОО «Микрофинансовая организация «Absolut Finance»

Absolut Finance

Под залог недвижимости
Под залог недвижимости
Сумма
1 000 000 - 45 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
0.15 %

Справочная информация о компании

История МФО

Absolut Finance – это микрофинансовая организация (МФО), зарегистрированная 17 мая 2019 года. Компания имеет лицензию № 02.21.0040.M, выданную 18 марта 2021 года.

Информация о деятельности

Absolut Finance предоставляет микрокредиты как физическим, так и юридическим лицам. Компания предлагает займы под залог недвижимости и авто. Absolut Finance внесена в реестр микрофинансовых организаций РК, что гарантирует её законность и соответствие стандартам микрокредитования.

Руководство

Руководителем ТОО МФО «Absolut Finance» является Абдраимов Бахтияр Алмабекович.

Контактные данные и реквизиты

  • Юридическое наименование: ТОО Микрофинансовая Организация «Absolut Finance»

  • Сокращенное наименование: ТОО МФО «Absolut Finance»

  • Фирменное название на английском языке: MFO «Absolut Finance» LLP

  • Юридический адрес и адрес центрального офиса: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра 191/1

  • Код БИН: 190540015240

  • ИИН: 600400788933

  • SWIFT: IRTYKZKA

  • БИК: IRTYKZKA

  • Телефоны компании: +7 (705) 550 90 48, +7 (707) 046-60-34 (служба поддержки)

  • Официальный сайт: absolut-finance.kz