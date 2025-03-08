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Absolut Finance
Справочная информация о компании
История МФО
Absolut Finance – это микрофинансовая организация (МФО), зарегистрированная 17 мая 2019 года. Компания имеет лицензию № 02.21.0040.M, выданную 18 марта 2021 года.
Информация о деятельности
Absolut Finance предоставляет микрокредиты как физическим, так и юридическим лицам. Компания предлагает займы под залог недвижимости и авто. Absolut Finance внесена в реестр микрофинансовых организаций РК, что гарантирует её законность и соответствие стандартам микрокредитования.
Руководство
Руководителем ТОО МФО «Absolut Finance» является Абдраимов Бахтияр Алмабекович.
Контактные данные и реквизиты
Юридическое наименование: ТОО Микрофинансовая Организация «Absolut Finance»
Сокращенное наименование: ТОО МФО «Absolut Finance»
Фирменное название на английском языке: MFO «Absolut Finance» LLP
Юридический адрес и адрес центрального офиса: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра 191/1
Код БИН: 190540015240
ИИН: 600400788933
SWIFT: IRTYKZKA
БИК: IRTYKZKA
Телефоны компании: +7 (705) 550 90 48, +7 (707) 046-60-34 (служба поддержки)
Официальный сайт: absolut-finance.kz