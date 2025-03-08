Актуализация данных от Жумагуловой Динары
Редакция от Толуеовой Камилы
Факт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025
Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация A-Plus»
A-Plus
Потребительский
Требуется залог
Сумма
3 000 - 150 000 ₸
Срок
от 7 дн. - до 1 мес.
Ставка
1.5 %
A-Plus
Экпресс
Требуется залог
Сумма
100 000 - 50 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 2 лет
Ставка
1.5 %
Справочная информация о компании
История МФО, информация о его деятельности и достижениях, реквизиты и контакты
Микрофинансовая организация A-Plus специализируется на выдаче микрокредитов физическим и юридическим лицам в Казахстане под залог недвижимости или земельных участков. Она начала свою деятельность в 2016 году и прошла перерегистрацию в 2023 году. Заявки на кредит можно подавать как в их офисе в Алматы, так и онлайн на сайте mfo-a-plus.kz. Контактные номера: 7(727)220-8020, 7(701)517-5161. Электронная почта для связи: mfo_a-plus@mail.ru. Они принимают заявки круглосуточно, а выдача займов осуществляется с 9:00 до 18:00.