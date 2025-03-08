ТОО «Микрофинансовая организация A-Plus»

Микрофинансовая организация A-Plus специализируется на выдаче микрокредитов физическим и юридическим лицам в Казахстане под залог недвижимости или земельных участков. Она начала свою деятельность в 2016 году и прошла перерегистрацию в 2023 году. Заявки на кредит можно подавать как в их офисе в Алматы, так и онлайн на сайте mfo-a-plus.kz. Контактные номера: 7(727)220-8020, 7(701)517-5161. Электронная почта для связи: mfo_a-plus@mail.ru. Они принимают заявки круглосуточно, а выдача займов осуществляется с 9:00 до 18:00.