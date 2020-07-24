Алматы
Залоговый кредит
Целевая группа – физические лица; Цель финансирования – потребительские нужды.
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Залоговый кредит

Целевая группа – физические лица; Цель финансирования – потребительские нужды.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 2%Эффективная 2%
Сумма
от 100 000 ₸до 20 000 000 ₸
Максимальная сумма займа: - до 95 % от суммы обеспечения, если заклад денег в «тенге»
Срок
от 3 мес.до 120 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Обеспечение – Заклад денег
Комиссия за организацию
Нет
Отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 68
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Заклад денег в тенге
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 2%

Эффективная — 2%
Сумма
от 100 000 ₸до 20 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 120 мес.
Заклад денег в долларах США
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 13%

Эффективная — 13.8%
Сумма
от 100 000 ₸до 20 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 12 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы