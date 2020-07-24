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Залоговый кредит
Целевая группа – физические лица; Цель финансирования – потребительские нужды.
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Кредиты
Залоговый кредит
Целевая группа – физические лица; Цель финансирования – потребительские нужды.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 2%
Эффективная 2%
Сумма
от 100 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Максимальная сумма займа: - до 95 % от суммы обеспечения, если заклад денег в «тенге»
Срок
от 3 мес.
до 120 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Обеспечение – Заклад денег
Комиссия за организацию
Нет
Отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21
до 68
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Заклад денег в тенге
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 2%
Эффективная — 2%
Сумма
от 100 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 120 мес.
Заклад денег в долларах США
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 13%
Эффективная — 13.8%
Сумма
от 100 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 12 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы