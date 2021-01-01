  1. Главная
  2. Кредиты

Залоговый кредит

до 50 000 000 ₸
сумма кредита
18.99%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 10 лет
срок кредитования
21%
эффективная ставка
требуется
страхование
С комиссиями
Без комиссий
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Нурбанк
О компании
nurbank.kz
2552
Кредиты5Ипотека2Автокредиты2Депозиты4Карты5
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 18.99%  эффективная — 21%
Сумма
до 50 000 000 ₸Сумма кредитования: до 65% от рыночной стоимости залога, но не более 50 000 000 тенге
Срок
до 10 лет
Страхование
Имущественное страхование залога обязательно.
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Жилая или коммерческая недвижимость, соответствующая Залоговой политике Банка.
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 2% от суммы кредита + 10 000 тенге.
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Последние новости