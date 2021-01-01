- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 18.99% эффективная — 21%
- Сумма
- до 50 000 000 ₸Сумма кредитования: до 65% от рыночной стоимости залога, но не более 50 000 000 тенге
- Срок
- до 10 лет
- Страхование
- Имущественное страхование залога обязательно.
- Залог и поручительство
- Жилая или коммерческая недвижимость, соответствующая Залоговой политике Банка.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 2% от суммы кредита + 10 000 тенге.
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет