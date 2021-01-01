Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 18.99% эффективная — 21%

Сумма до 50 000 000 ₸ Сумма кредитования: до 65% от рыночной стоимости залога, но не более 50 000 000 тенге

Срок до 10 лет

Страхование Имущественное страхование залога обязательно.

Залог и поручительство Требуется залог Жилая или коммерческая недвижимость, соответствующая Залоговой политике Банка.

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 2% от суммы кредита + 10 000 тенге.

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет