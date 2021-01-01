- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 12.99% эффективная — 13.8%
- Сумма
- от 20 000 ₸ до 5 000 000 ₸
- Срок
- до 60 мес.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Примечание: Начисленное вознаграждение за фактическое время пользования кредитом, комиссии и штраф за полное досрочное погашение (при наличии) в другом БВУ клиент оплачивает самостоятельно.