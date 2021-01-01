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Внешнее рефинансирование

от 20 000 ₸  до 5 000 000 ₸
сумма кредита
12.99%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 60 мес.
срок кредитования
13.8%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 12.99%  эффективная — 13.8%
Сумма
от 20 000 ₸  до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Примечание: Начисленное вознаграждение за фактическое время пользования кредитом, комиссии и штраф за полное досрочное погашение (при наличии) в другом БВУ клиент оплачивает самостоятельно.
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