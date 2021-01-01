Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 12.99% эффективная — 13.8%

Сумма от 20 000 ₸ до 5 000 000 ₸

Срок до 60 мес.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет