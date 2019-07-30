Алматы
Рефинансирование беззалоговых займов
Рефинансирование действующего беззалогового займа, выданного в тенге в другом банке второго уровня.
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Рефинансирование беззалоговых займов

Рефинансирование действующего беззалогового займа, выданного в тенге в другом банке второго уровня.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 30%Эффективная 37.86%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
1% от суммы погашения (взимается до 6 (шести) месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года. Тариф не взымается в течении 14 календарных дней с даты заключения Договора.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 68
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Примечание
Отсутствие текущей просроченной задолженности по рефинансируемому займу, а также по другим обязательствам (при их наличии).
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Для участников зарплатного проекта Банка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 30%

Эффективная — 37.86%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Остальные физические лица
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 32%

Эффективная — 37.86%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
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