1% от суммы погашения (взимается до 6 (шести) месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года. Тариф не взымается в течении 14 календарных дней с даты заключения Договора.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 68
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Примечание
Отсутствие текущей просроченной задолженности по рефинансируемому займу, а также по другим обязательствам (при их наличии).