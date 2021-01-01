- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 18.99% эффективная — 20.8%
- Сумма
- от 150 000 ₸ до 5 000 000 ₸
- Срок
- от 12 мес. до 60 мес.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- НетКомиссия за организацию займа отсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Максимальная сумма займа:
- не более 5 000 000 тенге;
- для клиентов (заемщиков) в возрасте от 21 года до 23 лет — не более 1 000 000 тенге.
Срок займа:
- от 12 до 60 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 25 лет;
- от 12 до 36 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 21 года до 24 лет (включительно).