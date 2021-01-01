Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 18.99% эффективная — 20.8%

Сумма от 150 000 ₸ до 5 000 000 ₸

Срок от 12 мес. до 60 мес.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет Комиссия за организацию займа отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет