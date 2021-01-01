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Рефинансирование

от 150 000 ₸  до 5 000 000 ₸
сумма кредита
18.99%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 60 мес.
срок кредитования
20.8%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Нурбанк
О компании
nurbank.kz
2552
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 18.99%  эффективная — 20.8%
Сумма
от 150 000 ₸  до 5 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
НетКомиссия за организацию займа отсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальная сумма займа: - не более 5 000 000 тенге; - для клиентов (заемщиков) в возрасте от 21 года до 23 лет — не более 1 000 000 тенге. Срок займа: - от 12 до 60 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 25 лет; - от 12 до 36 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 21 года до 24 лет (включительно).
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