  1. Главная
  2. Кредиты

Программа кредитования на рефинансирование задолженности

от 3 000 000 ₸  до 100 000 000 ₸
сумма кредита
13%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 1 лет  до 20 лет
срок кредитования
13.9%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «Шинхан Банк Казахстан»
О компании
shinhan.kz
+7 (727) 356-96-00
Кредиты3Депозиты1Карты2
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 13%  эффективная — 13.9%
Сумма
от 3 000 000 ₸  до 100 000 000 ₸
Срок
от 1 лет  до 20 лет
Страхование
Согласно тарифам страховых компаний (Банк не ограничивает Вас в выборе страховой компании)
Залог и поручительство
  • Требуется залог
жилая и коммерческая недвижимость: - год постройки: не старше 1965 года (включительно); - в черте города Алматы; - материал стен: монолит/железобетон, кирпич, бетонные панели, теплоблок/пеноблок.
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
ДаКомиссия за досрочное погашение (взимается только первые 12 мес): 1%
Примечание
Оценка недвижимого имущества: Согласно тарифам независимой оценочной компании (Банк не ограничивает Вас в выборе оценочной компании);
Последние новости