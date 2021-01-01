- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 13% эффективная — 13.9%
- Сумма
- от 3 000 000 ₸ до 100 000 000 ₸
- Срок
- от 1 лет до 20 лет
- Страхование
- Согласно тарифам страховых компаний (Банк не ограничивает Вас в выборе страховой компании)
- Залог и поручительство
- жилая и коммерческая недвижимость:
- год постройки: не старше 1965 года (включительно);
- в черте города Алматы;
- материал стен: монолит/железобетон, кирпич, бетонные панели, теплоблок/пеноблок.
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- ДаКомиссия за досрочное погашение (взимается только первые 12 мес): 1%
- Примечание
- Оценка недвижимого имущества: Согласно тарифам независимой оценочной компании (Банк не ограничивает Вас в выборе оценочной компании);